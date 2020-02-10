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ارتفاع عدد وفيات كورونا في الصين إلى 908 والمصابين إلى أكثر من 40 ألفا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-02-10T12:04:19+03:00
2020-02-10T12:05:19+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
ارتفاع عدد وفيات كورونا في الصين إلى 908 والمصابين إلى أكثر من 40 ألفا

أعلنت السلطات الصينية عن ارتفاع عدد وفيات فيروس” كورونا” الجديد في جميع أنحاء البلاد إلى 908 أشخاص، والمصابين إلى أكثر من 40 ألفا، مشيرة إلى أنه تم شفاء 3281 مصابا بالفيروس.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان اليوم الاثنين:” اعتبارا من منتصف ليل 9 فبراير، تلقت لجنة الصحة الحكومية بيانات من 31 مقاطعة تفيد بأن عدد المصابين بلغ نحو 40171 حالة مؤكدة بفيروس كورونا، من بينهم 6484 حالة حرجة، وتوفي 908​​​ أشخاص”.

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وأضافت أنه تم شفاء 3281 مصابا بالفيروس وغادروا المستشفيات.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت في 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

المصدر: سبوتنيك

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=370201

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