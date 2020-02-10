لجنة للتحقيق في شبهات فساد وظائف “صحة بيشة”

كل الوطن – متابعات:

أكدت مصادر أن وزارة الصحة شكلت لجنة للتحقيق في شكاوى تتعلق بشبهات فساد في إشغال وظائف في صحة بيشة، إذ تم تجييرها -حسب الشكاوى – لأقارب مسؤولين.

وفيما لم تظهر أية نتائج لهذه التحقيقات، فضل المتحدث باسم صحة بيشة عبدالله الغامدي عدم الخوض في هذا الأمر أو الحديث عنه لأنه منظور لدى الجهات المعنية، وقال لـ«عكاظ» التي استفسرته عن النتائج: «الخوض في هذا الأمر ليس من مصلحة الموضوع» مضيفا: «العاقل خصيم نفسه».

في غضون ذلك، دشن عدد من رواد «تويتر» هاشتاقا يتحدث عما أسموه شبهات فساد في صحة بيشة، في الوظائف المعلنة قبل أشهر عدة، وطالب البعض في تغريداته بلجنة محايدة من خارج المنطقة لحسم أي شبهات.

وزعم أحد المغردين أن الوظائف منحت لأقارب مسؤولين، فيما قال آخر: «أنشأوا رابطا وهميا في قوقل، لنتفاجأ بتعيين أقاربهم، الذين ليست لديهم أية خبرات، على الرغم أن خبراتنا تراوح بين 6-15 سنة في الشركة المتعاقدة مع وزارة الصحة».

وتطرق مغرد آخر إلى المادتين الأولى والخامسة من نظام مكافحة الرشوة، داعيا للتحقيق في هذا الأمر وإعلان نتائجه سريعا.

المصدر: عكاظ