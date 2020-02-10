تسجيل الدخول
» » خادم الحرمين يستعرض الموضوعات الخليجية مع الأمين الجديد للمجلس

خادم الحرمين يستعرض الموضوعات الخليجية مع الأمين الجديد للمجلس

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
خادم الحرمين يستعرض الموضوعات الخليجية مع الأمين الجديد للمجلس
9

كل الوطن – فريق التحرير:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم (الاثنين)، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف.

وهنأ خادم الحرمين الشريفين، الحجرف بمناسبة تعيينه أميناً عاماً لمجلس التعاون، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمات عمله لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

اقرأ أيضا…

وعبر الحجرف عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، مؤكداً حرصه على بذل كل جهد في سبيل تعزيز وتطوير التعاون بين دول الخليج العربي وتحقيق تطلعات قادته.

1500936 - كل الوطن
,’F(
1500929 - كل الوطن
.’/E
1500928 - كل الوطن
.’/E

كما جرى خلال الاستقبال، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الخليجي.

حضر الاستقبال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=370220

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.