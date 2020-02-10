خادم الحرمين يستعرض الموضوعات الخليجية مع الأمين الجديد للمجلس

كل الوطن – فريق التحرير:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم (الاثنين)، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف.

وهنأ خادم الحرمين الشريفين، الحجرف بمناسبة تعيينه أميناً عاماً لمجلس التعاون، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمات عمله لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وعبر الحجرف عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، مؤكداً حرصه على بذل كل جهد في سبيل تعزيز وتطوير التعاون بين دول الخليج العربي وتحقيق تطلعات قادته.

كما جرى خلال الاستقبال، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الخليجي.

حضر الاستقبال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.