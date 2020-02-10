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“الجوازات”: استفيدوا من خدمة “طلب تقرير عن مقيم” عبر “أبشر”

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
“الجوازات”: استفيدوا من خدمة “طلب تقرير عن مقيم” عبر “أبشر”

كل الوطن – متابعات:

دعت المديرية العامة للجوازات كافة المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من خدمة «طلب تقرير عن مقيم» التي توفرها عبر منصة «أبشر».

وأكدت الجوازات أن هذه الخدمة تمكن طالبها من إصدار تقرير عن أحد العمالة لديه، لتقديمه إلى الجهات الرسمية، حيث يحتوي التقرير على البيانات الشخصية الأساسية، ومعلومات الجواز، والتأشيرات للمقيم، إضافةً إلى معلومات أفراد الأسرة.

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وأوضحت الجوازات أنه بإمكان صاحب العمل تنفيذ هذه الخدمة من خلال الدخول إلى منصة «أبشر»، واختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية – خدماتي – الجوازات – ثم الانتقال إلى طلب تقرير مقيم.

وأهابت الجوازات بالمواطنين والمقيمين التسجيل، والتفعيل في منصة «أبشر» ليتمكنوا من الاطلاع، وتنفيذ جميع خدمات الجوازات الإلكترونية المقدمة لهم دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=370228

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