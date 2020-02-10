كل الوطن- متابعات- الرياض: أعلنت عمادة الدراسات العليا في جامعة الملك فيصل عن موعد فتح بوابة القبول للتقديم على برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1442هـ، وذلك ابتداء من يوم الأحد المقبل 22-6-1441هـ ،وحتى يوم السبت 5-7-1441هـ لجميع المتقدمين السعوديين، وغير السعوديين المقيمين بالمملكة .

وأوضح مدير الجامعة الدكتور محمد العوهلي بأن الجامعة وفي إطار هويتها الجديدة المتسقة مع رؤية المملكة 2030، عمدت إلى فتح آفاق علمية بحثية جديدة في مجال الدراسات العليا تدعم توجهها التنموي نحو المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، والاستدامة البيئية، وأن ذلك يأتي استجابة لتطلعات قيادتنا الرشيدة –أعزها الله- لتفعيل دور الجامعات في صناعة حاضر ومستقبل التنمية الوطنية.

من جانبه بيّن عميد الدراسات العليا الدكتور زياد الحمام، أن اجتياز اللغة الإنجليزية (TOEFL_IELETS_STEP) شرط للقبول في بعض برامج الماجستير والدكتوراه، مبينا سعادته أن التقديم سوف يكون عبر بوابة القبول الإلكتروني ولن يتم استقبال أي طلبات ورقية بعد انتهاء فترة التقديم، مشيراً إلى أنه بالنسبة للمعيدين والمحاضرين من داخل الجامعة وخارجها فيلزمهم التقديم عبر بوابة القبول الإلكترونية خلال الفترة المشار إليها أعلاه، مع استيفاء الشروط المطلوبة.

ودعت الجامعة الراغبين الاطلاع على الخطط الدراسية لكافة البرامج وشروط الالتحاق بها زيارة الرابط التالي https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/HigherStudies/Pages/PGS-Programs.aspx

كما دعت الراغبين للتقديم على البوابة، ي زيارة الرابط التالي https://services.kfu.edu.sa/Admission/graduate-submit.aspx