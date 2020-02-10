مرفت غزاوي: المال …عديل الروح !!

قرأت هذه المقولة و فتحت لي قنوات في تفكيري ..

كلنا نحب المال الذي به نحقق الكثير من السعادة فهو يوفر حياة رغيدة مليئة بالمقتنيات الأساسية و الكماليات ..

جميل المال حين يأتي لك كثمرة لجهدك و كحق مشروع و مردود لعملك و ما أجمله حين يأتيك كتقدير لك و ربما كهدية ..صور كثيرة متعددة للحصول على المال ..

لنتحدث الآن عن الأشياء التي لا يشتريها المال ..

هل كنوز العالم تشتري الصحة ..الصديق الوفي ..القلب الصادق ..؟!

هل المال يشتري الأمان ..راحة الضمير ..و هدوء النفس ..؟!

إنه متعدد الوجوه ربما يكون الصاحب أو العدو ، له استعمالات غير محمودة فقد تتقلب به القلوب و الضمائر تخضع لحكمه الأنفس الضعيفة ، يتحكم في الأهواء و يغير الذمة!!

نحن أسياد المال و هو الخادم لنا فكيف له أن يكون عديل الروح ؟!

عديل الروح هو صاحب القلب الوفي الذي لا تغيره الظروف و لا السنوات ، هو الواحة الآمنة التي يرتاح فيها القلب و العقل من عناء الأيام ، هو الدرع الواقي الذي يحميك من العثرات ، هو اليد الحانية التي تمتد إليك لتحتفل معك بالانتصار و تجدها صلبة تسحبك للأعلى وقت الانكسار ..

هو من يقبل عيوبك قبل حسناتك ، يسامح ، يساند، يعطي بلا حدود و يرضى بالقليل ..

عديل الروح هو الكنز الذي كلما أخذت منه يظل في إزدياد على مدار السنوات و للأبد ، هو صوت الضمير الذي ينعش فيك الصدق و يهبك الرؤية الصحيحة للواقع و النور الذي يضيء الطريق إن أظلمت الحياة من حولك …يؤمن بك و بتقديرك للأمور كلها ..

هو الحب الذي ينقي روحك من الشوائب و يجعلك ترتقي بنفسك و تضعها في مكانها الصحيح لتكون جديراً بها و به…

هذا عديل الروح كما أعرفه أنا …