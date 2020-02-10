مقتل 13 مسلحا من الحوثيين في مواجهات مع الجيش اليمني بتعز

كل الوطن- وكالات- سبتونيك: أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الاثنين، مقتل وإصابة عدد من مسلحي جماعة أنصار الله “الحوثيين”، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التي تبث من الرياض، عن الناطق باسم محور تعز في الجيش اليمني، العقيد عبد الباسط البحر قوله، إن “القوات صدت هجوما للحوثيين على مواقع للجيش الوطني في لوزم والكريفات بالجبهة الشرقية لمدينة تعز، وأحبطت آخر على مواقع في حذران والصياحي غرب المدينة”.

وأكد البحر مقتل 13 عنصرا من الحوثيين، وإصابة العشرات خلال المواجهات، إلى جانب تكبيد الجماعة خسائر في الآليات العسكرية، وعلاوة على اغتنام عتاد وأسلحة.

في سياق متصل، ذكرت قناة “المسيرة” الناطقة باسم الحوثيين، أن الجماعة صدت هجوما نفذته وحدة من الجيش اليمني على موقعها في منطقة العطفين التابعة لمديرية كتاف في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف قواته.

وتتواصل على محاور تعز مواجهات بين القوات اليمنية المشتركة، التابعة للحكومة الشرعية وجماعة أنصار الله.

وأعلن المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن القوات المشتركة، أمس الأحد، أن “المدفعية قصفت متارس ومواقع للحوثيين في جبهة البرح غرب تعز، ما أسفر عن مقتل عدد منهم، علاوة على تدمير أسلحة من عتادهم”.

وأكدت القوات المشتركة، الخميس الماضي، سيطرتها على موقعي الفقاسة وجبل الرويقن في جبهة البرح غرب تعز، إثر معارك عنيفة مع الحوثيين.