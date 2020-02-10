الجامعة العربية تؤكد رفضها لمحاولات ربط الإسلام بالإرهاب

دعت الأمانة العامة للجامعة العربية دولها الأعضاء بدعم نشر رسالة الوئام والمودة بين الأديان في المساجد والكنائس والمعابد وغيرها من أماكن العبادة كل على حسب إيمانه ومعتقداته الدينية وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي دعما لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

وقالت في بيان وزعته اليوم بمناسبة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان الذي يحتفل به العالم خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير منذ عام ٢٠١١ وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر ٢٠١٠، إن أسبوع الوئام العالمي بين الأديان منصة سنوية لنشر الوعي والتفاهم بين مجموعات حوار الأديان والنوايا الحسنة، مؤكدة دعم الأمانة العامة الدائم والمستمر للقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24مارس2011 والخاص بمكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الأشخاص بسبب دينهم أو معتقداتهم.

وأعربت عن رفضها مجددًا لأية محاولات للربط بين الإسلام والإرهاب في ضوء القيم والمبادئ التي يدعو إليها الدين الإسلامي الحنيف، والمتمثلة في التسامح وقبول الآخر واحترامه، بصرف النظر عن عقيدته أو لونه أو جنسه والتعايش السلمي وتعزيز الحريات الأساسية بما ذلك الحرية الدينية.