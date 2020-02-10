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المنطقة الشرقية: القبض على شاب حاول عرض مخدرات على فتاة (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 47 ثانيةآخر تحديث : منذ 47 ثانية
المنطقة الشرقية: القبض على شاب حاول عرض مخدرات على فتاة (فيديو)

ألقت أجهزة الأمن في المنطقة الشرقية بالسعودية القبض على شاب بتهمة الترويج للحبوب المخدرة، بعدما ظهر في مقطع فيديو صورته فتاة، قالت إنه عرض عليها بضاعته المحظورة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن شرطة مكافحة المخدرات، ألقت القبض على الشاب بعد انتشار هذا المقطع، مبينة أنه يخضع حاليا للتحقيقات الأولية وستجري إحالته للجهات المختصة.

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ويوثق مقطع الفيديو، الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، شابا وهو يسير مبتعدا عن فتاة كانت تصوره بهاتفها الجوال في أحد الطرق بشارع عام.

وتقول الفتاة في الفيديو، إن الشاب كان يحاول إغراءها بحبوب مخدرة، مشيرة إلى أنها صورت وجهه، وستبلغ الجهات الأمنية المختصة بالقضية.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=370263

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