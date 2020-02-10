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شاهد.. لاعب تونسي يركل طفلا “جامع كرات” لسبب غريب

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 55 ثانيةآخر تحديث : منذ 55 ثانية
شاهد.. لاعب تونسي يركل طفلا “جامع كرات” لسبب غريب

تعرض مدافع النادي البنزرتي التونسي، محمد الحبيب يكن، للطرد بعد اعتدائه على طفل جامع للكرات خلال مباراة فريقه أمام مضيفه “حمام الأنف” ضمن الجولة 14 من الدوري التونسي لكرة القدم.

وعند الدقيقة 77 من زمن اللقاء، نال الحبيب يكن البطاقة الحمراء مباشرة بعد تدخله العنيف على أحد الأطفال الموكلة إليهم مهمة جمع الكرات أثناء اللقاء، بسبب قيام الأخير برمي فردة حذاء اللاعب اليمنى باتجاه الجمهور.

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واستفاد أصحاب الأرض من النقص العددي للضيوف، حيث استطاعوا تسجيل هدف الفوز 2-1 بعد ثلاث دقائق على طرد الحبيب يكن.

وعلق الكثير من المتابعين على التعامل الخاطئ للاعب مع الموقف النادر، وقال البعض إنه كان يجب أن يبتسم ويشتكي للحكم بكل بساطة.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=370289

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