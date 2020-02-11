أمير الرياض يفتتح معرض “تراثنا حبنا” للفنون التشكيلية

كل الوطن – واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم معرض ” تراثنا حبنا ” للفنون التشكيلية في نسخته السادسة بتنظيم وتنسيق من مؤسسة الفن النقي و بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز .

وأشار سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي إلى التطور الملحوظ في مسيرة المعرض، منوهاً بالاستفادة من هذه الفنون التي يقوم عليها شباب الوطن، وتجسيدها في الشوارع والميادين في بلادنا لأعمالها المتفردة والاحترافية، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح .

من جانبها أوضحت سمو الأميرة أضواء بنت يزيد رئيس مجلس إدارة الفن النقي أن مبادرة ” تراثنا حبنا ” سنة 2020 تهدف إلى دعم الفن التشكيلي السعودي وتعزيز الهوية الوطنية والثقافية واكتشاف الماضي والتراث الأصيل مع إظهاره برؤية معاصرة.

وبينت أن المبادرة تعمل على تمكين جيل المستقبل وتزويده بالأدوات اللازمة التي تسهم في بناء مجتمع تنموي مبدع متطور، حيث حرصت إدارة الفن النقي على استقطاب جميع فئات المجتمع.

يذكر أن المعرض يضم 26 فناناً وفنانة من مختلف مناطق المملكة، ويعرض خلاله أعمال فنية تشكيلية معاصرة مستوحاة من التراث السعودي بتقنيات مختلفة.