الخارجية الروسية: وفد روسي يناقش الوضع في سوريا مع نظيره التركي في أنقره

كل الوطن- وكالات- سبتونيك : أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وفدا روسيا ناقش مع الزملاء الأتراك، في الفترة من 8 إلى 10 شباط/فبراير، تطور الوضع في سوريا وخاصة الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب.

جاء في بيان الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء: “ركزت المناقشات على تطور الوضع في سوريا، وخاصة في منطقة خفض التصعيد في إدلب”.

ضم الوفد المشارك المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، بالإضافة لممثلين عن وزارة الدفاع.

ومثل الجانب التركي في المناقشات كل من نائب وزير الخارجية سيدات أونال والمستشار الرئاسي للشؤون السياسية إبراهيم كالين.

وسبق للخارجية التركية أن أعلنت، في وقت سابق، أن الجولة الأولى من المحادثات جرت في أنقرة يوم السبت الماضي، واستمرت حوالي ثلاث ساعات.

وناقش الجانبان خطوات لضمان وقف إطلاق النار في إدلب والانتقال إلى العملية السياسية في سوريا، وقررا مواصلة المناقشات.