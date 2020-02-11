السعودية : ندعم القرارات الدولية لمكافحة الإرهاب النووي

كل الوطن- سبتونيك: اعلنت المملكة العربية السعودية موقفها الداعم للقرارات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب النووي والتحقق من حماية الإنسان والبيئة.

جاء ذلك على لسان الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان سفير السعودية لدى النمسا ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي أكد على ما توليه بلاده من اهتمام خاص بالأمن النووي، وحرصها على أن يكون أحد المكونات الرئيسة للبنية التحتية الخاصة بمشروعها الوطني للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وأشار الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان إلى إنشاء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، التي باشرت أعمالها ومسؤولياتها في استقلالية ومهنية عالية في الجوانب الرقابية المتعلقة بالأمن والأمان والضمانات النووية.