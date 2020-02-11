مرور الشرقية يحيل “مفحطة القطيف” إلى الهيئة المرورية

كل الوطن – الرياض:

تمكنت الأجهزة الأمنية ومرور المنطقة الشرقية من ضبط سيدة تمارس التفحيط في محافظة القطيف بعدما تناقل مغردون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أمس (الاثنين)، مقطع فيديو يتضمن سيدة وهي تقود مركبة وتمارس “التفحيط” في إحدى المساحات.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي، أن السيدة التي قامت بممارسة التفحيط تم ضبطها، حيث أنها ستحال للهيئة المرورية لإقرار العقوبة المقررة في نظام المرور.

وتعرف اللائحة الجديدة “التفحيط” بقولها “قيادة المركبة بتهور في الطريق او الاماكن العامة بشكل غير منتظم عمدا ودون سبب مشروع، بحيث تحدث الاطارات غالبا صوتا عاليا مع جعل المركبة تقوم بالزحف يمنيا او يسارا او الالتفاف حول نفسها اثناء السير للأمام او الخلف باستخدام قوة محركها او مكابحها او ناقل الحركة فيها لأجل الاستعراض”.

وتضمنت اللائحة الجديدة أن يكون لكل مخالَفة عدد معين من النقاط بحسب خطورتها، على أن تسجل النقاط في سجل المخالِف، وتسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به من النقاط.

وتطبق عقوبة سحب الرخصة إذا بلغ عدد النقاط المسجلة بحق مرتكبي المخالفة 90 نقطة في 3 سنوات من تاريخ ارتكاب أول مخالفة.

ونصت اللائحة على أن من يرتكب مخالفة تُعرِّض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى؛ تُفرض عليه مخالفة بحدها الأعلى، وفي حال تكرارها للمرة الثالثة خلال السنة نفسها، يُحال إلى المحكمة للنظر في سجنه مدة لا تتجاوز سنة ما لم تر المحكمة مضاعفة الغرامة المقررة.