تسجيل الدخول
» » » إمارة عسير: العثور على الطائرة المفقودة والبحث عن قائدها مازال قائماً

إمارة عسير: العثور على الطائرة المفقودة والبحث عن قائدها مازال قائماً

كل الوطن - فريق التحرير
2020-02-11T14:50:56+03:00
2020-02-11T14:51:37+03:00
أخبار المناطق
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 35 دقيقةآخر تحديث : منذ 35 دقيقة
إمارة عسير: العثور على الطائرة المفقودة والبحث عن قائدها مازال قائماً

كل الوطن – الرياض

ألحقت إمارة منطقة عسير للبيان الصادر مساء يوم الإثنين حول حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة في منطقة سحيقة بأصدر تهامة غرب محافظ النماص.

وأوضح متحدث إمارة منطقة عسير أنه تم متابعة الحادثة من غرفة العمليات المشتركة بإمارة المنطقة بأبها، والتنسيق مع غرفتي العمليات الميدانيتين بالنماص والمجاردة وفرق البحث الميدانية بموقع الحادث.

اقرأ أيضا...

وأكد متحدث الإمارة بإنه تم العثور على الطائرة في موقع وعر جداً عند الساعة 22:15 إلا أنه لم يتم العثور على قائد الطائرة في موقع الهبوط حتى الأن، مشيراً إلا أن آخر تواصل مع قائد الطائرة من خلال هاتفه كان في الساعة 16:00 مساءاً وأفاد أنه بخير وصحته جيدة، ويشكو فقط من برودة الجو.

وأشار المتحدث أن الفرق الميدانية تقوم حالياً بتمشيط كامل المنطقة المحيطة بموقع الحادث.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=370415

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.