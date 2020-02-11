الطيار أشرف: محمد رمضان اعتذر بغرض “الشو الإعلامي”

جدد الطيار المصري الذي يدعى أشرف أبو اليسر، هجومه على الفنان المصري محمد رمضان، رغم اعتذار الأخير عما تسبب فيه من أذى للطيار وصل إلى وقفه عن العمل في مهنة الطيران نهائيا مدى الحياة، موضحا أن محمد رمضان لم يثبت حسن نيته بعد الاعتذار.

وأوضح الطيار المصري في تصريحات تلفزيونية أن محمد رمضان اعتذر بغرض “الشو الإعلامي”، مدللا اتهامه بأن الفنان المصري لم يبادر حتى الآن بالاتصال به رغم أنه حاول عدة مرات عن طريق محاميه الخاص الاتصال بمحامي محمد رمضان ولكنه لم يستجب، الأمر الذي يشير إلى أن الفنان المصري أطلق تصريحات في الهواء دون أن يثبت أنه بالفعل رجل صعيدي أعلن تعويضه.

وبشأن ما يطلبه الطيار “أبو اليسر” من محمد رمضان، قال إنه لا يمكن تعويضه بأي شيء مهما كان، لافتا إلى أن رحلة عمله التي استمرت على مدار 50 عاما كانت قد قاربت على الانتهاء بتكريم خاص يعطيه قيمته لحظة خروجه على المعاش، أنهاها محمد رمضان بفيديو لا داعي له، وتسبب له بجلوسه في منزله دون عمل.

وأعرب الطيار أشرف عن سعادته باعتذار محمد رمضان، إلا أنه اندهش من فائدة الاعتذار مقابل تهرب محمد رمضان منه وعدم التواصل معه، مطالبا إياه بأن يرد على هاتفه أو يتصل به للتفاهم، مبينا: “مفيش مشكلة نقعد ونتفاهم عشان أنا قاعد في بيتي بسببه”.

ونفى أشرف أبو اليسر ما تم تداوله بشأن قيادة محمد رمضان للطائرة، مؤكدا أن الفنان المصري لم يلمس كنترول الطائرة ولم يقدها على الإطلاق، مستطردًا أنه كطيار لم ولن يسمح لأحد بقيادة الطائرة مكانه، لأنه المسؤول الأول عنها وفقا للقواعد التي نصّت عليها وزارة الطيران المدني المصري.

وكان قد بادر الفنان محمد رمضان بالاعتذار للكابتن طيار أشرف أبو اليسر، معلنا أنه مستعد لتعويض الطيار أشرف فورا، وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” مع الإعلامي المصري عمرو أديب أنه لن يتخل عن الطيار أشرف كما أثير وردد في بعض المواقع، مبينا: “أنا تحت أمره في اللي يطلبه مني”.

وتابع الفنان المصري قائلا إن أصله الذي يعود إلى صعيد مصر لا يسمح له بأن يتخلى عن أحد مهما كان، لافتا إلى أنه رجل صعيدي، وأن هذه ليست أخلاقه، متمنيا أن يصل صوته إلى وزارة الطيران المدني المصرية لتخفيف العقوبة عن الكابتن وإعادته لوظيفته.

وأعرب محمد رمضان عن حزنه الشديد إزاء تسببه في قطع رزق الطيار أشرف الذي فُصل من وظيفته بسببه، مبينا: “أنا مستاء من كوني سبب في قطع عيش حد مهما كان هو مين”.

وعقّب محمد رمضان على ما قيل بأنه نشر مقطع الفيديو دون إذن من الطيار، وهو ما تسبب في المشكلة، فقال إنه استأذن قبل القيام بتصوير الفيديو، مردفا: “الفيديو مش فوتوشوب مثلًا ولم يكن ضد رغبة الطيار أشرف وهذه الصور يتم التقاط مثلها في كافة دول العالم”.

الجدير بالذكر أن سلطة الطيران المدني في مصر كانت قد قررت في وقت سابق إيقاف قائد الرحلة والطيار المساعد عن الطيران في تلك الواقعة، وإحالتهما للتحقيق العاجل على خلفية جلوس الفنان محمد رمضان على كرسي قائد الرحلة، ما اعتبر أنه تسيّب قد يؤدي إلى خطورة على حياة الراكبين.

المصدر: فوشيا