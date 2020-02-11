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مصر تطلق الإنذار المبكر وتحذر من خطر كبير يوم الأربعاء (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
مصر تطلق الإنذار المبكر وتحذر من خطر كبير يوم الأربعاء (صور)

حذرت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة في مصر، من جودة الهواء في بعض مناطق القاهرة، على مدار الـ3 أيام المقبلة، بسبب ارتفاع مستويات التلوث في الهواء.

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ويتم تقسيم نوعية جودة الهواء إلى مستويات ثلاثة، يرمز لكل منها بلون.

ويرمز اللون الأحمر إلى مستوى نقاء منخفض، والأصفر لمستوى نقاء متوسط، والأخضر لمستوى نقاء مرتفع.

ومن المتوقع أن تكون نسبة التلوث عالية في مناطق شرق وغرب وجنوب القاهرة غدا الثلاثاء، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التلوث في المنصورة والزقازيق وكفر الزيات، لترتفع النسبة بشكل كبير يوم الأربعاء في كافة أنحاء القاهرة.

المصدر: مصراوي

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=370451

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