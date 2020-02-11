نقص المغنسيوم في الجسم قد يسبب نوبة قلبية

يلعب عنصر المغنسيوم دورا مهما في الجسم، حيث يحافظ على معدل ضربات القلب، لذلك فإن نقصه يزيد من خطر النوبة القلبية. إضافة إلى أنه ضروري لأكثر من 300 عملية داخل الجسم.

وتفيد مجلة FoodEatSafe، بأن المغنسيوم إضافة إلى ضرورته للقلب، يدعم الجهاز العصبي والعضلات ومنظومة المناعة وينظم مستوى الغلوكوز في الدم، ويساعد على إنتاج الطاقة ويعمل مع الكالسيوم في دعم متانة العظام.

ويمكن الحصول على الكمية الكافية من عنصر المغنسيوم (400 ملغم) اليومية من المواد الغذائية التالية:

أفوكادو- يحتوي أفوكادو متوسط الحجم على 58 ملغم من المغنسيوم (15%) من الكمية اليومية اللازمة للجسم.

المكسرات- تحتوي المكسرات على مواد مغذية مفيدة للجسم، ولكن نسبتها أعلى في الكاجو واللوز والجوز البرازيلي، حيث أن 30 غراما منها تعطي الجسم 20 ملغم من المغنسيوم (33%) من حاجة الجسم اليومية.

الخضروات الورقية- وتشمل الملفوف والخس والسبانخ والبقدونس والكرفس وغيرها. فكوب واحد من السبانخ يعطي الجسم 157 ملغم من المغنسيوم.

الموز- يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنسيوم أيضا، حيث تحتوي حبة الموز الصغيرة على 37 ملغم من المغنسيوم.

الشوفان- يحتوي على نسبة عالية من المغنسيوم، ففي 100 غرام من الشوفان نجد 177 ملغم من المغنسيوم، لذلك ينصح بتناول عصيدة الشوفان في الصباح.

المصدر: ميديك فوروم