فيديو.. مصابون بفيروس كورونا ينخرطون في نوبة رقص وغناء

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمصابين بفيروس كورونا المستجد وهم يحاولون أن يتماسكوا ويرفعوا معنويات بعضهم البعض، من خلال الغناء والرقص.

وفي استاد صالة مغطاة، في مدينة ووهان مركز تفشي الوباء، ترجل بعض المصابين عن أسرتهم وبدؤوا الرقص، فيما تفاعل آخرون معهم بالغناء والتصفيق، وهم يرتدون كماماتهم، فيما ظهر أحد الفرق الطبية وهو يرتدي بدلة الخطر.

وجهزت السلطات الصينية مدرجات وملاعب من أجل استيعاب مرضى فيروس كورونا في ووهان، لاستيعاب المصابين الذين تتزايد أعدادهم يوميا بالآلاف، وذلك رغم بناء السلطات مستشفيات “هوشنشان” و”ليشينشان” بمدينة ووهان خلال ستة أيام.

فيما تداول نشطاء فيديو لاثنين من فريق طبي يقودون حلقة رقص على أنغام أغنية لمصابين وهم يرتدون كمامات.

وفي فيديو آخر من الهند يبدو مجموعة من الذين خضعوا للحجر الصحي في معسكر في هاريانا، بعد قدومهم من الصين، وهم يرقصون على أنغام موسيقى هندية.

وأودى الفيروس بحياة 1011 شخصا وأصاب أكثر من 42 ألف في الصين حتى الآن، خلال أقل من شهر، معظمهم في مقاطعة هوباي، وسط البلاد، وعاصمتها ووهان مركز ظهور الفيروس، الذي انتقل إلى حوالي 30 دولة منذ ظهوره في ديسمبر.

المصدر: الحرّة