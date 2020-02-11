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شرطة الشرقية: القبض على امرأة اختطفت طفلين قبل 20 عاماً

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 38 ثانيةآخر تحديث : منذ 38 ثانية
شرطة الشرقية: القبض على امرأة اختطفت طفلين قبل 20 عاماً

كل الوطن – الرياض:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية, بأن المتابعة الأمنية لبلاغات فَقْد الأطفال حديثي الولادة أسفرت؛ بتوفيق الله عن ضبط مواطنه بالعقد الخامس من العمر بعد الاشتباه بالمعلومات التي تقدمت بها لاستخراج هويات وطنية لمواطنين اثنين ادعت أنهما لقيطين عثرت عليهما منذ قرابة العشرين عاماً وقامت بالاعتناء بهما وتربيتهما دون الابلاغ عنهما.

وأوضح المتحدث الرسمي, أنه اتضح من إجراءات البحث والتحري وفحص الخصائص الحيوية علاقتها ببلاغين عن اختطاف طفلين حديثي الولادة من داخل أحد المستشفيات بمدينة الدمام؛ الأول بتاريخ 24 / 04 / 1417هـ هـ والثاني بتاريخ 08 / 04 / 1420هـ ، حيث تم إيقافها لاستكمال اجراءات الاستدلال واتخاذ الاجراءات النظامية حيال ذلك.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=370471

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