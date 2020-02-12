فيروس كورونا قد يقتل 45 مليون شخصا حول العالم

حذّر كبير المسؤولين الطبيين ​​​​​​ في هونغ كونغ من أن فيروس كورونا قد يقتل 45 مليون شخص ويصيب أكثر من 60 في المائة من سكان العالم إذا فشلت طرق احتواءه. وفق ما نشرته صحيفة “دايلي ميل” ابريطانية اليوم 11 فيفري 2020.

وقال البروفيسور غابرييل ليونج، رئيس طب الصحة العامة في هونغ كونغ ، إنه حتى لو وصل معدل الوفيات إلى واحد في المائة فقط، فإن الانتشار المحتمل يعني أنه لا يزال بإمكانه قتل الآلاف من الناس.

وأصيب حوالي 43000 شخصا بالفيروس في العالم حتى الآن، وتمّ تسجيل 1000 حالة وفاة. ويعتقد معظم الخبراء أن كل شخص مصاب ينقل العدوى إلى حوالي 2.5 شخص، وهو ما يفسّر الانتشار السريع للفيروس.

وكانت الصين قد أغلقت المدن المنكوبة بفيروس كورونا، بما في ذلك مدينة ووهان مركز انتشار الفيروس ، في محاولة يائسة لوقف انتشار المرض.

وكالات