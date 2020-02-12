تسجيل الدخول
» » فيروس كورونا قد يقتل 45 مليون شخصا حول العالم

فيروس كورونا قد يقتل 45 مليون شخصا حول العالم

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمالعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 30 ثانيةآخر تحديث : منذ 30 ثانية
فيروس كورونا قد يقتل 45 مليون شخصا حول العالم

حذّر كبير المسؤولين الطبيين ​​​​​​ في هونغ كونغ من أن فيروس كورونا قد يقتل 45 مليون شخص ويصيب أكثر من 60 في المائة من سكان العالم إذا فشلت طرق احتواءه. وفق ما نشرته صحيفة “دايلي ميل” ابريطانية اليوم 11 فيفري 2020.

وقال البروفيسور غابرييل ليونج، رئيس طب الصحة العامة في هونغ كونغ ، إنه حتى لو وصل معدل الوفيات إلى واحد في المائة فقط، فإن الانتشار المحتمل يعني أنه لا يزال بإمكانه قتل الآلاف من الناس.

اقرأ أيضا...

وأصيب حوالي 43000 شخصا بالفيروس في العالم حتى الآن، وتمّ تسجيل 1000 حالة وفاة. ويعتقد معظم الخبراء أن كل شخص مصاب ينقل العدوى إلى حوالي 2.5 شخص، وهو ما يفسّر الانتشار السريع للفيروس.

وكانت الصين قد أغلقت المدن المنكوبة بفيروس كورونا، بما في ذلك مدينة ووهان مركز انتشار الفيروس ، في محاولة يائسة لوقف انتشار المرض.

وكالات

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=370489

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.