ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 1113 على مستوى العالم

موسكو – سبوتنيك . : أعلنت السلطات الصينية اليوم الأربعاء، أن فيروس كورونا المستجد أودى بحياة 1113 شخصا في جميع أنحاء البلاد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: “حتى منتصف الليل من يوم 11 شباط/فبراير حصلت لجنة الصحة الوطنية في الصين على بيانات من 31 إقليم تفيد بأن عدد المصابين بلغ 44653 إصابة مؤكدة، ووفاة 1113 شخصا “، فيما أكد البيان شفاء 4740 شخصا.

في سياق متصل، أعلنت السلطات في إقليم هوبي الصيني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الإقليم إلى 1110 أشخاص.

وأكدت ألمانيا، أمس الثلاثاء، اكتشاف حالتين جديدتين لفيروس كورونا في ولاية بافاريا الجنوبية ليصل عدد حالات الإصابة المعروفة في أكثر الدول الأوروبية تعدادا للسكان إلى 16.

وقالت وزارة الصحة في بافاريا إن الحالتين الجديدتين لهما صلة بعدوى انتشرت بين موظفين في شركة بمنطقة شتارنبرغ غربي ميونيخ.