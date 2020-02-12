الإصابات تتجاوز 40 ألف شخص : منظمة الصحة ترسل اختبارات تشخيص كورونا إلى 3 دول عربية

وأوضح مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس في مؤتمر صحفي عقد في جنيف أن المنتدى العالمي للبحث والابتكار الذي يبدأ أعماله غداً سيجيب عن عدد من الأسئلة ويرسم طريقاً للمضي قدماً في مواجهة الفيروس.

وبين أن منظمة الصحة العالمية تعمل على تزويد المختبرات بالقدرات اللازمة للتشخيص السريع لمعرفة مدى انتشار الفيروس، موضحاً أنه يوجد حالياً 168 مختبراً حول العالم يمكنه تشخيص كورونا، وقد أرسلت المنظمة اختبارات تشخيص إلى مصر وتونس والمغرب وإثيوبيا والكونغو الديمقراطية والجابون وغانا وكوت ديفوار وإيران وكينيا ونيجيريا وأوغندا وزامبيا. ويتم حالياً تجميع شحنة أخرى من 150 ألف اختبار في برلين، ستتوجه لأكثر من 80 مختبراً حول العالم.

وأفاد غبريسوس بأن فريقاً من خبراء المنظمة وصلوا إلى الصين بقيادة الدكتور بروس إيلوارد، كبداية لتشكيل فريق دولي أكبر من الخبراء، وسيعملون مع الخبراء الصينيين ، مضيفاً أن الأيام القليلة الماضية شهدت انتقال الفيروس إلى أشخاص لم يسافروا إلى الصين، منها الحالات في فرنسا والمملكة المتحدة، مشيراً إلى أن هذا التطور قد يمثل أول شرارة لحريق أكبر، داعياً دول العالم إلى الاستفادة من الوقت لاحتواء الفيروس.