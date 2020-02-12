دراسة صينية حديثة تكشف أن فترة حضانة “كورونا” قد تستمر 24 يوما

كشفت دراسة صينية حديثة أن فترة حضانة فيروس “كورونا” الجديد قد تستمر إلى 24 يوما، خلافا لما كان شائعا أن فترة حضانته لا تزيد عن 14 يوما.

واستندت الدراسة التي أجراها فريق طبي برئاسة العالم الصيني، كونغ نانشان، إلى فحص السجلات الطبية لـ1099 مصابا بالفيروس.

وتوصلت الدراسة إلى أن 13% من المصابين كانوا على تماس بالحيوانات البرية، بينما الثلثان منهم كانوا في مدينة ووهان وسط الصين، حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى في ديسمبر الماضي.

وفي آخر إحصائية أصدرتها السلطات الصينية اليوم الثلاثاء، واصل عدد الضحايا الارتفاع حيث تخطى عدد الوفيات الألف، بعد وفاة 103 أشخاص خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 40 ألفا.

بالتزامن مع ذلك يواصل الفيروس الانتشار خارج حدود الصين، حيث تم تسجيل عشرات الإصابات به في نحو 30 دولة.

وفي هذا السياق أعلنت فيتنام ارتفاع حالات الإصابة بـ”كورونا” إلى 15 شخصا، بينهم رضيع واحد.

وفي الولايات المتحدة تم تأكيد 13 إصابة حتى الآن بفيروس “كورونا” الجديد، وفق ما أفادت به المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء.

المصدر: وكالات