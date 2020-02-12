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إيقاف حكم إيطالي قام بـ “نطح” حارس مرمى

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
إيقاف حكم إيطالي قام بـ “نطح” حارس مرمى

كل الوطن – د ب أ

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اليوم الثلاثاء أن مسؤولي كرة القدم عاقبوا حكما إيطاليا بالإيقاف لمدة عام بعد أن فقد أعصابه و”نطح” حارس مرمى كان قد طرده في مباراة بمسابقة للدوري أدنى درجة في وقت سابق هذا الشهر.

وفي مباراة بين بورجو موليانو وضيفه مونتوتوني في ماتسيراتا في الأول من فبراير شباط أشهر الحكم أنطونيو مارتينيلو بطاقة حمراء لماتيو شيتشولي حارس مرمى بورجو موليانو صاحب الضيافة الذي فاز 3-1.

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لكن يبدو أن مارتينيلو لم يقنع بهذه العقوبة وحين التقى الحكم مع الحارس خارج غرف الملابس عقب المباراة طلب الحارس تفسيرا للطرد لكن مارتينيلو نطحه لينقل شيتشولي إلى مستشفى لتلقي العلاج.

ولن تحرم عقوبة الإيقاف الحكم مارتينيلو من إدارة مباريات في العام المقبل فقط بل ستمنعه من الترقي لادارة مباريات في أرفع ثلاث درجات لكرة القدم الايطالية إضافة إلى مسابقتي الهواة والدرجات الأدنى ومباريات المنتخبات الوطنية الإيطالية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=370604

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