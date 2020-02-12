السفير خالد بن بندر يستقبل وفد مركز الملك سلمان للإغاثة

كل الوطن – واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، بمكتبه بمقر السفارة في العاصمة لندن أمس، وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برئاسة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام شلهوب الشلهوب.واستمع سموه لشرح عن أعمال المركز ونشاطاته الإنسانية والإغاثية التي امتدت لتشمل 46 دولة حول العالم، ومستجدات المشاريع المخصصة للمحتاجين في شتى أنحاء العالم.وأشاد سمو الأمير خالد بن بندر بن سلطان بالدور الإنساني للمركز ودوره المهم في إعلاء اسم المملكة في المحافل الدولية.