تسجيل الدخول
» » محمد رمضان يسخر من قضية الطيار الموقوف بفيديو جديد

محمد رمضان يسخر من قضية الطيار الموقوف بفيديو جديد

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوممنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 17 ثانيةآخر تحديث : منذ 17 ثانية
محمد رمضان يسخر من قضية الطيار الموقوف بفيديو جديد

نشر الفنان المصري محمد رمضان، عبر حسابه الشخصى على موقع “إنستغرام”، فيديو جديدا، يسخر فيه من أزمته مع الطيار الموقوف الكابتن أشرف أبو اليسر.

وظهر في الفيديو محمد رمضان، داخل إحدى غرف العمليات وعلق قائلا: “الدكتور اللي صورني وقفوه عن العمل مدى الحياة”.

اقرأ أيضا...

وكان الفنان المصري حذف فيديو بعد دقائق من نشره، علق فيه على واقعة الطيار أشرف أبو اليسر الذي أوقف عن العمل بسببه مدى الحياة.

وتعود أزمة الطيار المصري، أشرف أبو اليسر، إلى شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019، عندما شارك محمد رمضان مقطعا مصورا له داخل قمرة قيادة طائرة خاصة، وبدا وكأنه يقودها، الأمر الذي جعل وزارة الطيران المدني المصري، تصدر قرارا بإلغاء رخصة الطيار، وسحبها مدى الحياة، وعدم توليه مستقبلا أيه أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية.‏

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=370625

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.