خادم الحرمين يستقبل رئيس غينيا كوناكري ويعقدان جلسة مباحثات

كل الوطن – واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم، فخامة الرئيس ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا كوناكري.

ورحب خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – به في المملكة، فيما أبدى فخامته سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين.

وقد عقد خادم الحرمين الشريفين، وفخامة رئيس جمهورية غينيا كوناكري جلسة مباحثات، تم خلالها استعراض مجالات التعاون بين المملكة وجمهورية غينيا كوناكري، وسبل تنميتها وتعزيزها.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ خالد بن عبد الرحمن العيسى، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا كوناكري الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله.

كما حضر من جانب غينيا كوناكري، معالي وزير الخارجية مامادي توري، وسفير جمهورية غينيا كوناكري لدى المملكة محمود نبهاني، وعدد من المسؤولين.