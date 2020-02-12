إشادة فلسطينية بتقرير أممي عن شركات مرتبطة بمستوطنات الضفة الغربية

أشاد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بإعلان مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تقريرا خاصا بالشركات التي تربطها علاقات تجارية مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وحث المالكي المجتمع الدولي على الضغط على تلك الشركات لقطع علاقتها مع المستوطنات، مضيفا: “نشر هذه القائمة للشركات والجهات العاملة في المستوطنات انتصار للقانون الدولي”.

ودعا الوزير الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية، إلى توجيه “تعليمات لهذه الشركات بأن تنهي عملها فورا مع منظومة الاستيطان”.

وحدد التقرير الذي طال تأجيله، 112 كيانا لها نشاط أو عدة أنشطة متعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية.

المصدر: “رويترز”