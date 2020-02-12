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السعودية تتخذ قرارا جديدا بشأن “القيادة العسكرية الموحدة” لدول الخليج

كل الوطن - فريق التحرير
2020-02-12T23:04:22+03:00
2020-02-12T23:21:56+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 18 دقيقةآخر تحديث : منذ 18 دقيقة
السعودية تتخذ قرارا جديدا بشأن “القيادة العسكرية الموحدة” لدول الخليج

اتخذ مجلس الشورى السعودي قرارا جديدا بشأن “القيادة العسكرية الموحدة” لدول الخليج.

وجاء القرار السعودي خلال جلسة الشورى التي عقدها، اليوم الأربعاء، برئاسة الشيخ عبد الله إبراهيم آل الشيخ.

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وأكدت صحيفة “عكاظ”، مساء اليوم الأربعاء، أن مجلس الشورى السعودي وافق في جلسته اليوم على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الموقع في مدينة الرياض.

ويشار إلى أن الحكومة السعودية وقعت في الثاني والعشرين من ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتفاقا مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، بشأن إقامة مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون في الرياض.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، أن “وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وقع مع أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبد اللطيف الزياني، على مشروع اتفاقية بشأن مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون”.

وقالت الوزارة إن الأمير فيصل بن فرحان ناقش مع الأمين العام المستجدات الإقليمية والدولية، والتعاون الخليجي المشترك، وذلك بمكتبه بديوان الوزارة بالرياض.

ومن جانبه، أكد قائد القيادة العسكرية الموحدة، الفريق ركن الدكتور عيد الشلوي، أن “طموح دول الخليج إيجاد قوات عسكرية مشتركة جوية وبرية وبحرية، بالإضافة إلى قوات دفاع جوية”.

وأوضح أنه كخطوة أولى، تم إنشاء مقر القيادة الموحدة الرئيسي في الرياض، مرتبطة بها قوات درع الجزيرة، وكذلك المركز الجوي والدفاع الجوي، ومركز القيادة البحري.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=370655

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