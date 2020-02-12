قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: “لدينا مع السعودية مصلحة واحدة في خفض التصعيد في اليمن”.

وحسب قناة “العربية” السعودية، أضاف بومبيو: “الشراكة مع السعودية مهمة للتصدي لسلوك إيران المزعزع للاستقرار”.

ووصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية اليوم، استهلها بلقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بمقر وزارة الخارجية الأمريكية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، تم خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية التاريخية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون والتنسيق المتبادل إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك، إضافة لبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

وحضر اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والوفد المرافق لوزير الخارجية السعودي.

المصدر: وكالات