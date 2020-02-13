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الكويت.. مقتل 3 عمال وفقدان 4 في انهيار رملي بالعاصمة (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
الكويت.. مقتل 3 عمال وفقدان 4 في انهيار رملي بالعاصمة (فيديو)

أعلنت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية، اليوم الأربعاء، تعاملها مع انهيار رملي في “مشروع المطلاع” السكني، جنوب العاصمة، راح ضحيته 3 عمال.

وأفادت إدارة الإطفاء بأن فرقها تتعامل مع حادث انهيار رملي طال 10 عمال في مشروع “المطلاع السكني”، مضيفة أن رجال الإطفاء تمكنوا من انتشال 6 أشخاص، 3 منهم على قيد الحياة و3 متوفين، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تواصل عملية البحث لإخراج 4 من تحت الرمال.

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ونشرت إدارة الإطفاء مقطع فيديو على “تويتر”، وثق عمليات البحث عن المفقودين.

وأمرت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان، رنا الفارس، بتشكيل لجنة تحقيق في ملابسات الحادث، مشددة على ضرورة سرعة الانتهاء من التحقيق لتحديد أوجه القصور.

وأكدت الفارس من موقع الحادث ضرورة رفع تقرير مفصل عنه، وكشف أسبابه تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من تثبت مسؤوليته عنه.

المصدر: RT + وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=370662

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