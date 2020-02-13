“إساءة لسمعة الطيران”.. أول تحرك برلماني بشأن أزمة محمد رمضان والطيار

قالت النائبة بالبرلمان المصري إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بطلب إحاطة بشأن إساءة الفنان محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر واستغلال منصات الإعلام في أزمتهما “مما يُشكل ضررًا بالطيران المصري وسمعته عالمياً”.

وأضافت “عبدالحليم” في بيان أمس الأربعاء، إنه بعد حدوث الواقعة في أكتوبر الماضي، والتحقيق مع الطيار ومجازاته بسبب جلوس رمضان على مقعد القيادة، عادت المناوشات بين الفنان والطيار المفصول “بما يمثل نوعًا من الإضرار بسمعة شركات الطيران المصرية”.

وطالبت عضو البرلمان بوقف نشر الفيديوهات المتداولة بشأن الأزمة ومنع بثها ونشرها في وسائل الإعلام.

المصدر: مصراوي