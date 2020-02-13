بأمر قضائي بعد 10 سنوات من العضل.. زفاف “تاريخي” لفتاة سعودية

بعد سنوات طويلة، أقيم زفاف وصف بـ “التاريخي” لامرأة سعودية كان أهلها يمنعونها من الزواج، إلى أن منحتها محكمة الاستئناف مؤخرا بصورة نهائية الحق في الزواج بمن تختاره.

وثبت لهذه المحكمة أن المرأة تعرضت للعضل، ويعني ذلك أن ولي أمرها منعها من الزواج ممن تقدم لخطبتها من دون مبرر، فيما كانت دعوى لها بهذا الشأن قد ردت في مناسبة سابقة عام 2018.

معضولة عنيزه قضيه لها اكثر من ١٥ سنه اليوم زفافها — نغم (@afar2afar) February 12, 2020

وكان أشقاء هذه السيدة التي توصف بـ”المعضولة” قد منعوا شقيقتهم من الزواج على مدى سنوات طويلة من خاطب، بحجة أنه غير كفء من الناحية الدينية، لأنه عازف عود.

في هذا اليوم المبارك ؛ تم عقد نكاح ⁧#معضولة_عنيزة⁩ بالإنسان الذي اختارته أن يكون شريكاً لحياتها ، و اصبحت ⁧#عروس_عنيزة⁩

مبروك وبـ(الرفاء) والبنين

لنشاركهما فرحتهما 💐💐 pic.twitter.com/InGX2V9vSi — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) February 12, 2020

ولجأت هذه المرأة التي تبلغ من العمر حاليا 40 عاما إلى القضاء، بعد أن فشلت في إقناع أشقائها الذين يتولون أمرها عقب وفاة والدها.

#عروس_عنيزه

تعود قصة هذا الهاشتاق

لفتاة من عنيزة

اشتهرت بقضيتها التي كانت تعرف ب #معضولة_عنيزة

فتمكنت مساء أمس من الزواج من الشخص الذي تريد

بفضل الله ثم بجهود المحامي عبدالرحمن اللاحم pic.twitter.com/lja84t7fFc — وش سالفة الهاشتاق2؟ (@o0o0oddp) February 12, 2020

ولاقت هذه القضية اهتماما كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما عبر بعض المعلقين عن مشاعر الغبطة والسرور لانتهاء معاناة هذه المرأة، وزواجها بعد منع تواصل أكثر من عقد من الزمن، ركز آخرون على جانب آخر يتمثل في تبعات ذلك من جفاء في الأسرة ومقاطعة وما شابه.

حتى لذة الانتصار ماعاد راح تشعر بها معضولة عنيزة .. راح عمرها وشبابها وانفضحت على الملاء وتقاطعت الأسرة لمدة عشر سنوات وهي تطالب بالحلال ؟؟؟؟؟؟؟ — n0,0ra⚖️ (@nooora017) February 6, 2020

المصدر: تويتر