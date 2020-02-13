Camry ستظهر بحلة جديدة كليا!

بدأت شركة تويوتا اليابانية باستقبال طلبات الشراء المسبقة لنموذج معدل جديد من سيارات Camry، حصل على مواصفات خاصة ومميزة.

وتأتي Camry S-Edition الجديدة بمظهر رياضي يتميز بالعديد من التعديلات التي تشمل المظهر العام، فالنموذج الأبيض من هذه السيارات حصل على عناصر سوداء اللون متداخلة مع اللون الأساسي للهيكل.

فتزينت بالأسود ممتصات الصدمات، والخطوط الجانبية على الأبواب، والمرايا ، والشبك الأمامي لغطاء المبرد، الذي حصل أيضا على عناصر مطلية بالكروم اللماع، كما حصلت هذه السيارة على سقف أسود كبير ومميز.

وتغيرت في Camry S-Edition المصابيح أيضا، وزودت بشرائط إضاءة تعمل بتقنية LED، كما زودت هذه السيارة بنظام Toyota Safety Sense 2.0 للأمان، والذي يضم ميزات هامة من بينها الفرملة التلقائية لمنع الاصطدام بالمارة والسيارات على الطرقات، وميزة التعديل الاوتوماتيكي للحركة للحفاظ على المسار، ونظام خاص للتعرف على إشارات المرور.

وزودتها تويوتا بحساسات للضوء والمطر، وكاميرات أمامية وخلفية، وأنظمة لتسخين الزجاج والمرايا، وأنظمة تكييف ممتازة، وأنظمة كهربائية لتدفئة وتبريد المقاعد، إضافة لعجلات رياضية بمقاس 18 إنشا، إضافة لنظام Winter Comfort لتكون مناسبة للبلدان الباردة.

وتعمل هذه السيارة بمحركات بنزين بأربع أسطوانات وسعة 2.5 ليتر وعزم 181 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

المصدر: روسيسكايا غازيتا