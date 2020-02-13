التقاعد تعلن عن خصومات على خدمات الكشف للمتقاعدين

كل الوطن – الرياض:

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم الأربعاء، مميزات برنامج ” مزايا وعروض”، حيث يستفيد منها المتقاعدين والمستفيدين.

وقالت المؤسسة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إن البرنامج يوفر خصم 50% على خدمات الكشف لدى الاستشاريين والاخصائيين.

وأضافت : كما يوفر البرنامج 15 % خصم على عمليات التكلفة الشاملة، وخصم 50 على جميع الخدمات الطبية كالتحالية والأشعة وخصم 5% على المشتريات من الصيدلية.

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