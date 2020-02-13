نجم الهلال السعودي ينجو من حادثة سقوط باب زجاجي

كشف علي آل البليهي مدافع فريق الهلال السعودي تفاصيل نجاته من سقوط باب زجاجي عليه عقب مواجهة شاهر خودرو الإيراني، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وتعرض البليهي لإصابة قوية، بعد سقوط أحد الأبواب الزجاجية عليه في غرفة ملابس استاد “زعبيل”، الأمر ما أدى إلى إصابته جروح متفرقة في جسده، وتطلب إجراء عملية جراحية لإزالة قطع الزجاج المتهشم.

وروى البليهي، لوسائل إعلام سعودية تفاصيل نجاته من سقوط الزجاج عليه، وذلك بعد أن كان متواجدا في دورة مياه غرفة تبديل الملابس عقب مباراة فريقه وشهر خودرو الإيراني التي أقيمت الاثنين الماضي بالبطولة الآسيوية وانتهت بفوز “الزعيم” بهدفين دون رد.

وقال البليهي: “كنت آخذ حماما بعد المباراة، وفجأة وجدت الباب يهوي نحوي، والزجاج سقط، لكنني نجحت بالابتعاد سريعا بجزء كبير من جسمي عن الزجاج، والطبيب قال لي بأنني كنت محظوظا وإلا لكانت أوتار يدي اليمنى تقطعت بالكامل”.

وأضاف البليهي: “الحمد لله قمت بعمل عملية جراحية وتكللت بالنجاح، والإصابات انحصرت في قدمي وفي وتر صغير بيدي اليمنى”.

وأكد البليهي أن موعد عودته لتدريبات الهلال سيكون بعد مواجهة الفيحاء في الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وكان النادي السعودي قد أعلن عبر موقع التواصل الاجتماعي منذ يومين عن إصابة المدافع البليهي، مشيرا إلى أنه سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين لحين اكتمال شفائه.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره الفيحاء، اليوم الخميس، حيث يتصدر “الزعيم” قائمة ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، بفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف.

المصدر: وسائل إعلام سعودية