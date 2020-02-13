تسجيل الدخول
» » بالفيديو.. ناشطة كويتية تطلب أكثر من 3 مليارات دولار مقابل اختراع علاج لـ”كورونا”

بالفيديو.. ناشطة كويتية تطلب أكثر من 3 مليارات دولار مقابل اختراع علاج لـ”كورونا”

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 26 ثانيةآخر تحديث : منذ 26 ثانية
بالفيديو.. ناشطة كويتية تطلب أكثر من 3 مليارات دولار مقابل اختراع علاج لـ”كورونا”

نشرت الناشطة الكويتية المثيرة للجدل، سلوى المطيري، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي طلبت فيه منحها مبلغا “فلكيا” مقابل اختراع علاج فعال ضد فيروس “كورونا” الجديد.

وقالت المطيري في المقطع الذي جرى تداوله على نطاق واسع “إذا كنتم تريدون مني اكتشاف علاج لفيروس “كورونا”، ادفعوا لي مليار دينار كويتي (نحو 3.3 مليار دولار)”.

اقرأ أيضا...

وأضافت “أنا تاجرة وحالتي المادية ميسورة ولا أحتاج لأي أحد”، غير أنها أكدت أن ثمن اكتشاف العلاج لن يقل عن مليار دينار، دون أن تحدد الجهة التي عليها أن تدفع المبلغ.

المصدر: تويتر

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=370747

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.