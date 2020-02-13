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عادل الجبير : إذا لم تتخل إيران عن مبدأ تصدير الثورة فمن المحال التعامل معها

كل الوطن- فريق التحرير
2020-02-13T15:01:39+03:00
2020-02-13T15:02:10+03:00
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 47 ثانيةآخر تحديث : منذ 47 ثانية
عادل الجبير : إذا لم تتخل إيران عن مبدأ تصدير الثورة فمن المحال التعامل معها
كل الوطن-  القاهرة- سبتونيك : قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير: “إذا لم تتخلَ إيران عن مبدأ تصدير الثورة الراسخ في دستورها وتقبل بمبدأ سيادة الدول فمن المحال أن نتعامل معها”.
 وقال الجبير، في مؤتمر صحفي على هامش زيارته للعاصمة الرومانية بوخارست للقاء بعض المسؤولين هناك، اليوم الخميس “على إيران القبول بمبدأ سيادة الدول، وإذا لم تتخل عن مبدأ تصدير الثورة الراسخ في دستورها، وتتبع مبادئ القانون الدلي، من المحال أن نتعامل مع إيران“.

من جهة أخرى قال الجبير إن السعودية “تعارض توغل تركيا في سوريا ودعمها للميليشيات في الصومال لما له من تأثير على زعزعة الاستقرار بالمنطقة“.

الصحفي السعودي جمال خاشقجي
السعودية تعتبر قتل خاشقجي خطأ لم يكن من الواجب حدوثه

القاهرة – سبوتنيك. وقال الجبير، في مؤتمر صحفي على هامش زيارته للعاصمة الرومانية بوخارست للقاء بعض المسؤولين هناك، اليوم الخميس “على إيران القبول بمبدأ سيادة الدول، وإذا لم تتخل عن مبدأ تصدير الثورة الراسخ في دستورها، وتتبع مبادئ القانون الدلي، من المحال أن نتعامل مع إيران“.

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من جهة أخرى قال الجبير إن السعودية “تعارض توغل تركيا في سوريا ودعمها للميليشيات في الصومال لما له من تأثير على زعزعة الاستقرار بالمنطقة“.

وفي سياق مختلف قال الجبير، في المؤتمر الصحفي إن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول “كان خطأً ولم يكن مبررًا ولم يكن مخولًا ولم يكن ينبغي أن يحصل”.

وأضاف “أجرينا (المملكة العربية السعودية) تحقيقًا، وهذه حالة غير مسبوقة”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=370756

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