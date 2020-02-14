الصحة العالمية: زيادة قياسية في الإصابات بكورونا في الصين

كل الوطن – واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن زيادة قياسية خلال 24 ساعة في إعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين، حيث تأكدت 1820 إصابة جديدة ليصبح العدد 46550 حالة، إضافة إلى تأكيد 13332 إصابة في إقليم هوبيه وذلك بسبب استخدام وسيلة تشخيص مختلفة ، وهي إجراء أشعة مقطعية لرئتي الحالات المشتبه بها للكشف السريع عن المرض، ليكون الإجمالي 59882 إصابة .

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل ريان في مؤتمر صحفي في جنيف إن فريقًا دوليًا من الخبراء أوفدته المنظمة يعمل حاليًا في الصين إلى جانب الخبراء المحليين.

وأوضح أن الخبراء والعلماء الذين اجتمعوا على مدى يومين في جنيف في المنتدي العلمي العالمي بشأن فيروس كورونا، اتفقوا على العمل وبدء البحوث للإجابة على الشواغل الأكثر إلحاحًا ، ومنها ابتكار وسائل تشخيص أكثر سهولة ، والتعرف على أفضل مضادات الفيروسات أثراً على فيروس كورونا ، وأفضل سبل الحماية للعاملين الصحيين الموجودين في الخطوط الأولى لاحتواء الفاشية، وكذلك تحديد المصدر الحيواني للفيروس لمحاربته ووقف التفشي، إضافة إلى تطوير لقاحات تطعيم وعلاجات .

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