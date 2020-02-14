صور تكشف كيف يبدو فيروس “كورونا” الفتاك!

تلقى فيروس “كورونا” (COVID-19) تغطية إعلامية واسعة النطاق منذ اكتشافه في ديسمبر العام الماضي، بعد أن أثار حالة من الهلع الصحي وتسبب بأكثر من ألف حالة وفاة حتى الآن.

ولكن، على الرغم من أن علماء الأحياء المجهرية حول العالم يستخدمون الفيروس، بغرض محاولة تطوير لقاح ضده، فإن الكثير منا (غير العلماء) لم يروا بالفعل كيف يبدو فيروس “كورونا” الجديد.