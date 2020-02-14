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مصر تعلن اكتشاف أول حالة “كورونا” على أراضيها

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 41 ثانيةآخر تحديث : منذ 41 ثانية
مصر تعلن اكتشاف أول حالة “كورونا” على أراضيها

أعلن التلفزيون الرسمي المصري عن تسجيل أول إصابة بفيروس “كورونا” القاتل في البلاد اليوم الجمعة.

وقالت وزارة الصحة المصرية إنها تمكنت من اكتشاف أول حالة شخص أجنبي مصاب بفيروس “كورونا” بفضل الخطة الاحترازية الوقائية التي تطبقها الوزارة.

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وأشارت الوزارة إلى أنه تم إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها والتي جاءت نتيجتها ايجابية للفيروس، ولكن بدون ظهور أي أعراض مرضية.

وأضاف أنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحيا والاطمئنان عليه، موضحا أن الحالة حاملة للفيروس ولا يظهر عليها أي أعراض، وحالته مستقرة تماما.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=370851

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