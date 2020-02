التقاط صورة غير عادية لـ”ملاك في السماء”!

التقط متجول صورا مذهلة لظاهرة نادرة تنجم عن الطقس، تظهر وكأنها شبح “ملاك في السماء” في وسط هالة تشبه قوس قزح.

ولاحظ لي هاول (33 عاما) الظل الضبابي المذهل الأسبوع الماضي، أثناء سيره في منطقة Peak District بإنجلترا.

ويأتي التأثير الحاصل عبارة عن ظاهرة نادرة تسمى Brocken Spectre، تظهر عندما يقف الفرد فوق سطح مستوى سحابة والشمس وراءه.

