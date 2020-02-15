التقاط صورة غير عادية لـ”ملاك في السماء”!

التقط متجول صورا مذهلة لظاهرة نادرة تنجم عن الطقس، تظهر وكأنها شبح “ملاك في السماء” في وسط هالة تشبه قوس قزح.

ولاحظ لي هاول (33 عاما) الظل الضبابي المذهل الأسبوع الماضي، أثناء سيره في منطقة Peak District بإنجلترا.

ويأتي التأثير الحاصل عبارة عن ظاهرة نادرة تسمى Brocken Spectre، تظهر عندما يقف الفرد فوق سطح مستوى سحابة والشمس وراءه.

Man snaps stunning photo of 'angel' in the sky at centre of a rainbow halo https://t.co/eOKfcNuKvX pic.twitter.com/j5wH9Sl9rg — Mirror Tech (@MirrorTech) February 13, 2020

وقال لي، الذي التقط الصور الغامضة باستخدام كاميرا Canon 5d Mk4: “كانت حقا لحظة خاصة. ذهبت إلى Peak District، لأنني كنت أعرف أنه سيكون هناك انعكاس بارد، حيث تتشكل الغيوم على مستوى منخفض تحت سماء صافية. عندما وصلت إلى Winnats Pass، لم يكن الأمر رائعا بسبب موقع السحب. إن Mam Tor أعلى من ذلك بكثير، وفوق السحب. وبينما كنت أصعد إلى أعلى، نظرت (صدفة) إلى الجانب الأيسر مني، وكان هناك Brocken Spectre. بدا ظلي ضخما، وهناك قوس قزح دائري فالتقطت بعض الصور. وشاهدت ما يشبه ملاكا في السماء فوق التلال، في مشهد ساحر للغاية”.

واستطرد قائلا: “إن هوايتي الرئيسية هي التصوير. أستمتع به حقا. أذهب إلى منطقة Peak District كل أسبوعين، أو مرة واحدة على الأقل كل شهر”.

ويعد التأثير الطبيعي، المعروف أيضا باسم Brocken أو “شبح الجبل”، عبارة عن ظل كبير يظهر على سحابة أو ضباب. وارتبط مع الخرافات لعدة قرون.

وغالبا ما تُلاحظ الظاهرة هذه على قمم الجبال، وتسمى بـ Brocken، أعلى قمة في جبال “هارز” بألمانيا.

ووفقا لمكتب الأرصاد الجوية، فإن الضوء ينعكس بطريقة تظهر “مجدا” دائريا حول النقطة المقابلة مباشرة للشمس، عندما يرى المشاهد الظل.

المصدر: ميرور