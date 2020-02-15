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الصحة السعودية: 5 نصائح لتجنب فيروس “كورونا”

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمالمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 30 ثانيةآخر تحديث : منذ 30 ثانية
الصحة السعودية: 5 نصائح لتجنب فيروس “كورونا”

نشرت وزارة الصحة السعودية خمس نصائح من شأنها المساهمة في حماية المسافرين إلى الخارج، والوقاية من الإصابة بالفيروسات، ومنها فيروس “كورونا” الجديد.

وشددت الصحة على أنه يجب على الشخص عند الشعور بالتعب، التوجه لأقرب منشأة صحية، والتأكد من حالته الصحية، موصية باتباع الإرشادات التالية:

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1- تجنب الاقتراب من الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات الرشح أو الإنفلونزا والسعال.

2- الحرص على غسل الأيدي باستمرار.

3- تجنب ملامسة العين أو الأنف أو الفم قبل غسل الأيدي.

4- الحرص على تجنب التعرض للحيوانات البرية أو في المزارع.

5- طهي الأكل بشكل جيد وخاصة اللحوم والبيض.

المصدر: سبق

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=370857

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