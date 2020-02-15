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حصاد “كورونا” في الصين يتخطى 1500 وفاة و66 ألف إصابة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 53 ثانيةآخر تحديث : منذ 53 ثانية
حصاد “كورونا” في الصين يتخطى 1500 وفاة و66 ألف إصابة

أعلنت السلطات الصينية السبت، تسجيل 139 حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” خلال اليوم الماضي في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء وسط البلاد، لتبلغ حصيلة الوفيات 1519 حالة في الصين القارية.

وفي سياق تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، قالت السلطات الصحية في هوبي، إن الوباء حصد خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة أرواح 139 شخصا، وأصيب به 2420 شخصا إضافيا، وهي حصيلة تعادل نصف عدد الذين أصيبوا بالفيروس في اليوم السابق.

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وبذلك يتخطى عدد إجمالي المصابين بالفيروس في الصين 66 ألف شخص.

وخارج الصين القارية سجلت حتى اليوم حالتا وفاة فقط بالفيروس، إحداهما في هونغ كونغ والأخرى في الفلبين.

وكانت هوبي سجلت الجمعة 116 حالة وفاة و4823 إصابة جديدة.

وهذا الأسبوع غيرت مقاطعة هوبي النظام المعتمد لرصد الوباء، إذ باتت تحتسب الحالات “المشخصة سريريا”، أي أن صورة شعاعية للرئتين باتت كافية لتشخيص الإصابة، في حين كانت تنتظر قبل ذلك إجراء فحص الحمض النووي للفيروس لتأكيد الإصابة به.

ويعتقد أن الفيروس ظهر أولا في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير.

المصدر: أ ف ب

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=370860

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