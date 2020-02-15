الغذاء والدواء تشكر المبلغين عن الأعراض الجانبية للأدوية

كل الوطن – الرياض:

قدمت هيئة ‏⁧‫الغذاء والدواء شكرها للمستشفيات والمراكز الصحية التي بادرت بالإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية خلال شهر يناير 2020، وخصت بالشكر مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.

جاء ذلك في تغريدة لها عبر حسابها في تويتر.

وسبق أن أطلقت وزارة الصحة دليل معلومات الأدوية للكادر الصحي حيث يمكن تصفحه عبر بوابتها الإلكترونية ومعرفة كافة المعلومات المتعلقة بالدواء من حيث تفاعلات الدواء، واستخدامها للحامل أو المرضع، وكذلك مضاعفات الدواء والأعراض الجانبية، وتداخلات الدواء.

ويأتي ذلك سعيًا منها إلى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى، كما يشمل نافذة تعليمية عبر البوابة لشرح الحالات المرضية، والأدوية المستخدمة لعلاجها، وإرشادات مبسطة ومختصرة، يمكن تقديمها إلى المريض بأكثر من لغة، وفقًا للقواعد الإرشادية العالمية الطبية.

وتقدم بوابتها الإلكترونية العديد من الخدمات للطاقم الصحي من أطباء وصيادلة وتمريض وغيرهم، بحيث يمكنهم الاستفادة من مثل هذه المعلومات عن الأدوية الشبيهة والمتشابهة، والأدوية عالية الخطورة، والمحاذير الخاصة لكل دواء بشرح كافة الأعراض التي قد تصاحب استخدامه، وإرشادات الاستخدام الآمن والأمثل للدواء الموافق عليه من هيئة الغذاء والدواء، والاستخدامات الأخرى للدواء.