“فيسبوك” تطلق تصميما لتطبيقها والمستخدمون يصفونه بـ”الفظيع”

بدأت “فيسبوك”، المنصة الأكثر شهرة حول العالم للتواصل الاجتماعي، في طرح تصميم ضخم خاص لتطبيقها على سطح المكتب.

وأعلنت الشركة عن إعادة تصميم التطبيق لأول مرة في أبريل الماضي، وقامت باختبار نسخة تجريبية منه لدى عدد من المستخدمين، قبل اعتماده رسميا، إلا أن أولئك المستخدمين أعربوا عن استيائهم من التصميم الذي وصفوه بأنه أسوأ بكثير من الإصدار السابق.

New facebook over here trying to look exactly like new twitter but jokes on them bc these layouts are AWFUL



(both are previews on each site, not my personal accounts) pic.twitter.com/Ne7w8fHCGm