أسرار جمال ورشاقة نادين نجيم

نادين نجيم، واحدة من النجمات العربيات التي تتميّز بجمال جذاب وساحر. الكل يريد معرفة ما هو سرّها: كيف تحافظ على بشرتها؟ كيف تطّبق مكياجها؟ وما السرّ وراء رشاقتها؟ بمناسبة عيد ميلادها الـ36، سنجيبكِ عن كل هذه الأسئلة. جمعنا لكِ كل الخطوات والحيل الجمالية التي تلجأ إليها نادين نجيم، في الفيديو أعلاه والسطور التالية.

أسرار جمال بشرة نادين نجيم

من أبرز المعايير الجمالية التي تميّز Nadine Njeim، هي بشرتها النضرة والشابة. هذا يعود لبعض الخطوات التي تتبعها في روتينها اليومي والتي يرتكز أغلبها على الخلطات الطبيعية، إلى جانب طبعاً الكريمات.

حيلة نادين نجيم لترطيب البشرة

لترطيب بشرتها وتنقيتها خلال اليوم، تشرب الشاي الذي يحتوي على مواد مضادة للأكسدة التي تحارب جفاف الوجه، وتعيد النضارة إليه من جديد.

حيلة نادين نجيم لمحاربة الهالات السوداء وإنتفاخ العينين

ساعات التصوير الطويلة تؤدي حتماً إلى ظهور الهالات السوداء وإنتفاخ العينين. لمحاربة هذه المشكلة تلجأ نادين نجيم إلى الخيار. ببساطة تقوم هذه النجمة بتقطيعه لشرائح وتضعها على عينيها بين فترة وأخرى.

حيلة نادين نجيم للتمتّع ببشرة نضرة وشابة

تلجأ نادين نجيم إلى قناعين يساعدانها على محاربة التعب والتجاعيد في البشرة وبالتالي المحافظة على نضارتها وشبابها.

القناع الأول: يرتكز على مزج اللبن مع الحليب وماء الزهر. تطبيقه على وجهها لبضع دقائق قبل غسله.

القناع الثاني: يرتكز على مزج بيكربونات الصودا مع عصير الليمون وزيت الزيتون، وتطبّق القناع على بشرتها لبضع الوقت قبل غسله بالمياه.

حيلة نادين نجيم للتخلّص من البثور والزيوت في الوجه

للتخلّص من البثور والزيوت المتراكمة على البشرة، تطبّق نادين نجيم خلطة طبيعية ترتكز على 3 مكوّنات فقط، موجودة في مطبخ كل سيدة وهي:

ملعقتان من خل التفاح: يعمل خل التفاح على تقليص المسامات الواسعة، يساهم في التخفيف من ظهور البثور وحب الشباب، كما يقوم بتنشيط الخلايا الجلدية بفضل المواد المضادة للفطريات والبكتيريا.

نقطة من زيت الزيتون: تكتفي هذه النجمة بوضع نقطة فقط من زيت الزيتون إذ إن بشرتها تعدّ دهنية. يعمل هذا النوع من الزيت على ترطيب البشرة كونه يحتوي على نسبة عالية من الفيتامين .E

القليل من الليمون والحامض: يعالج الليمون حب الشباب والبقع لاحتوائه على حمض الأسكوربيك، الفيتامينات والخصائص المضادة للجراثيم التي تحارب البكتيريا.

بعد تحضير الوصفة، تبلّل نادين نسيب نجيم قطنة بالخلطة وتنظّف وجهها جيّداً خصوصاً عند مناطق الجبين، الأنف والذقن، لأنّها من أكثر الأماكن التي تؤدّي إلى إفرازات دهنيّة. تكرّر هذه العملية مرة كل 48 ساعة، وفقاً لما صرّحته في إحدى المقابلات.

أسرار جمال مكياج نادين نجيم

تضاعف Nadine Njeim جمال بشرتها من خلال المكياج الجذاب والقوّي أحياناً. إليكِ بعض الخطوات التي تتبعها:

حيلة نادين نجيم لإبراز ملامح وجهها بالمكياج

تماماً مثل الكثير من النجمات، لا تستغني نادين نجيم عن كونتورينغ الوجه. تساعدها هذه التقنية على إبراز شفافها، خدودها وحنكها، كما تجعل أنفها يبدو أصغر. كذلك ولتبرز حواجبها بشكل طبيعي للوك يومي، تحرص على رسمها وتحديدها فقط عند الأطراف.

حيلة نادين نجيم لإبراز عينيها بالمكياج

تدرك نادين نجيم أن مركز الجاذبية في وجهها هي عينيها، لذلك هي تحرص على إبراز جمالهما بالمكياج من خلال:

اختيار آيشادو بألوان ترابية

تطبيق الماسكرا على الرموش السفلية بدل من الكحل

إضاءة زوايا العينين بالهايلايتر

وضع آيشادو برونزي تحت العين

حيلة نادين نجيم لتكبير شفاهها بالمكياج

لجعل شفتيها تبدوان ممتلئتين أكثر، تطبّق نادين نجيم في أغلب الأوقات تدرجات روج حيادية على أن يكون بتركيبة ناشفة مات. كذلك ومن بعد وضع الحمرة، تقوم بتربيتها بواسطة إصبعها لتجعلها ثابتة أكثر.

أسرار رشاقة نادين نجيم

جمال نادين نجيم لا يرتكز فقط على بشرتها النضرة ومكياجها الجذاب، بل أيضاً على رشاقتها. تحرق الدهون وتحافظ على وزن معتدل من خلال:

شرب كوب من عصير الجريب فروت فور الاستيقاظ و3 أكواب أخرى منه خلال اليوم

شرب الشاي مع القرفة والزنجبيل

إضافة الليمون والنعناع على المياه

تناول الأناناس أو الأفوكادو اللذين يساعدان في عمليّة خسارة الوزن

تناول وجبة غداء مؤلفة من طبق سلطة، وجبة غنية بالبروتين والقليل من الكربوهيدرات

ممارسة بعض التمارين الرياضية

كيف خسرت نادين نجيم الوزن بعد الولادة؟

الكل يعلم أن نادين نجيم اكتسبت الكثير من الوزن خلال فترة الحمل لكنّها تمكنّت من خسارته واستعادت مقاسها المعتاد بسرعة. تخلّصت من كل الكيلوغرامات الإضافية من خلال اتباع حمية ترتكز على العصائر الطبيعية مع الأعشاب التي تحرق الدهون بسرعة وتزيل السموم في الجسم، من بينها عصير الحامض، البرتقال والنعناع.

المصدر: جمالك