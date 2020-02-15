فيروس كورونا: الصين تفرض حجرا صحيا على العائدين إلى بكين

أمرت السلطات الصينية جميع العائدين إلى العاصمة بكين بالخضوع لحجر صحي ذاتي لمدة 14 يوما، وهددت بمعاقبة المخالفين، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية في الصين.

وطلبت السلطات من المواطنين “تطبيق الحجر الصحي الذاتي، أو الذهاب إلى أماكن مخصصة للحجر الصحي”، بعد عودتهم إلى العاصمة الصينية من العطلات، بغية الحد من انتشار فيروس كورونا.

ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في إفريقيا؛ إذ أعلنت مصر عن إصابة أجنبي مقيم فيها.

ولقي أكثر من 1500 شخص حتفهم بسبب الفيروس، الذي بدأ انتشاره في مدينة ووهان الصينية.

وصدرت هذه التعليماتالجمعة، من مجموعة عمل مكافحة الفيروس في بكين، مع عودة السكان من عطلة السنة الصينية الجديدة، التي قضوها في مناطق أخرى من الصين.

المصدر: بي بي سي عربية