الذياب : منظمة الصحة العالمية تعلن 2020 “سنة دولية للتمريض والقبالة”

كل الوطن – فريق التحرير

قالت مديرة ادارة التمريض بصحة الرياض فاطمة الذياب أن منظمة الصحة العالمية أعلنت عام 2020 ” سنة دولية لكادر التمريض والقبالة ” .

واضافت في تصريح صحفي خلال احتفاء “صحة الرياض” بالسنة الدولية للتمريض والقبالة أن منظمة الصحة العالمية تهدف الى تسليط الضوء على الظروف الصعبة التي يواجهها العاملون فى مجال التمريض والقابلات والدعوة إلى زيادة الاستثمارات في القوى العاملة في مجالي التمريض والقبالة.

وأفادت أن كادر التمريض والقبالة يضطلع بدور حيوي في تقديم الخدمات الصحية ، ويكرس حياته للعناية بالأمهات والأطفال وتقديم اللقاحات والمشورة الصحية التي تنقذ الأرواح، والعناية بالمسنين.

وكانت “صحة الرياض” نفذت عدد من الفعاليات للاحتفاء بالسنة الدولية للتمريض والقبالة، حيث احتوى البرنامج الرئيسي للحفل على العديد الفقرات الحية والتفاعلية المختلفة .

وتضمنت الاحتفالية معرضا مصاحبا تناول أهم الجوانب الإبداعية لمنسوبي التمريض ، وتشمل الرسم والنحت ، والخط ، اضافة إلى كتابة الشعر والنثر ، والتصوير ، وتنسيق الورود ، الدمى والحفر على الخشب ، ويعتبر الأول من نوعه حيث استقطب المواهب المميزة التي يمتلكها عدد من الممرضين والممرضات .

كما شهدت الفعاليات إقامة الماراثون العلمي وهو عبارة عن مسابقة للتمريض على مستوى مستشفيات المنطقة ، تنافس فيه 16 مستشفى تنافسوا على كأس”صحة الرياض” من خلال ثلاث جولات توج فيها بالنهاية مستشفى عفيف العام .

وكذلك تكريم التمريض المتميز ممن قاموا بأعمال بطولية وأنقذوا حياة افراد من المجتمع .

يذكر أن الحفل بتنظيم واشراف مباشر من ادارة التمريض بصحة الرياض .